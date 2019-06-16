竹科人新流行 空中瑜伽熱夯

2019-06-16 10:17

［記者黃美珠／新竹報導］空中瑜伽最近在新竹縣流行了起來。這個運動除了傳統的瑜伽動作，還結合有芭蕾的優雅，因為利用總受重可達2100公斤重的絹布伸展肢體，遠離硬梆梆的地面成為肢體伸展上的極限，意外讓很多無法伸展到的身體部位都伸展到了，徹底放鬆紓壓，也需要核心肌群的力量協助完成，吸引不少想要縮小腹、減大小腿的婆婆媽媽加入運動行列，就連男士也趨之若騖，很多竹科人下班後更以此尋求「解脫」。

瑜伽老師謝美惠說，瑜伽運動的發展非常久遠，台灣剛開始以伸展操為主，結合韻律舞，用伸展筋脈帶動身體線條的流暢感，當中也有人推廣靜坐。

隨著台灣社會富裕化，還有生活作息的改變，肥胖問題在台灣逐漸被重視，國人開始注重運動。許多舞蹈老師因此將之變換成各式瑜伽，甚至有健身俱樂部推廣像是大家熟悉、強調呼吸的皮拉提斯等，後來又加入核心肌群的訓練演變成更多的提斯瑜伽。

2000年以後，社會文明病越來越多，國人開始追求個人身心靈的平衡，所以瑜伽運動又轉而發展出給人療癒感的階段。

謝美惠說，瑜伽運動在台灣的演變，其實就是1個台灣進步史的縮影。

她說，重視拉筋、柔軟度、肢體的伸展，這是有些人對瑜伽的傳統印象，認為從事這個運動可以疏通筋脈，放鬆身體。加入了核心肌群訓練概念的瑜伽，則有雕塑身材的可能。但是這些傳統瑜伽都在地面進行，每個人的肢體極限已經不同，在硬梆梆的地板上又很容易造成身體伸展上的阻礙。

空中瑜伽利用的是1塊絹布，上面有升降環、分接繩、以及主軸，每個人各自獨立，所以可依各人不同的身高和肌力程度等調整絹布的高低。

前述整個設備可以承受的總重量高達2100公斤，光是絹布本身就有受重200公斤的能耐。

上課時，學員好像變身成了馬戲團空中絹布雙人舞主角，有時像隻蠶寶寶化蛹把自己包覆起來，安詳地沉靜在自己的世界，有時則是破蛹而出的美麗蝴蝶，有時又像是要飛天的仙子，各種奇情的幻想任由腦袋想像，自然屛除煩擾俗事獲得身心靈解放，所以近期開課後成為新竹縣內頗為搶手的新興運動。

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