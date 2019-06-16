腦麻女做自己 讀完大學、職場圓夢

2019-06-16 09:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕出生即罹患重度腦性麻痺的劉均蘭，只能靠助行器或輪椅代步，但她不自我設限，克服心理壓力，獨自北上完成學業；畢業後2年找工作都不順利，透過勞動部「職場學習及再適應計畫」，進入一家旅行社任職行政助理，發揮所長圓夢。

劉均蘭表示，出生時因為早產缺氧導致腦性麻痺、運動神經失調，無法站立行走，只能依靠輪椅及輔具才能移動，但她不為此氣餒，努力讓自己獨立自主；大學考上位於台北的輔仁大學，她克服種種困難，獨自北上完成學業。

不過，畢業後找工作，因為工作環境對無障礙空間的要求及地理因素等限制，能符合她需求的職缺少，2年來多次碰壁。

不願意就此放棄的劉均蘭，想起就學時許下的願景，「我要努力完成我要的夢想，過我想過的生活。」她開始尋求政府資源的幫助，在新竹縣政府勞工處的轉介下，前往桃竹苗分署竹北就業中心，向就服員詳細諮詢後，以職場學習及再適應計畫方案，在去年底順利推介到友善職場環境的「和撒那旅行社」。

旅行社稱讚劉均蘭做事十分細心、耐心。今年初，竹北就業中心為她的工作環境和行動動線，做進一步的規劃與建議，協助她在工作上表現得更出色。

竹北就業中心主任劉文菁表示，竹北就業中心運用「職場學習及再適應計畫」，協助就業弱勢者步入職場，補助期間最長為3個月，由政府提供求職者工作津貼，而公司則可獲得每月5千元的工作教練輔導費補助，期盼更多雇主與企業能提供更多對身心障礙求職者友善的工作環境，讓他們得以發揮所長。若有相關需求者，可洽桃竹苗地區各就業中心。

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