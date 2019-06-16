暑假黃金檔 台東搶客推熱氣球、農遊…

2019-06-16 09:17

［記者張存薇／台東報導］快要放暑假了，許多民眾計畫到台東看最夯的熱氣球嘉年華，還可以怎麼深度遊台東呢？台東縣農會結合各農會、旅遊業，推出1日及半日「農遊趣」遊程，不管是檸檬香茅、還是挖地瓜、製米或製米體驗，都有得選，還搭配在地特色鬼頭刀料理或大碗公飯，到四格山、鏡面海灘等秘境探訪，多元遊程玩不完！

台東縣農會指出，這次合作農會除台東在地農會，也擴及花蓮富里農會，每星期一至日均安排不同區塊的1日遊程，比如卑南鄉遊程包括四格山秘境、品嚐美濃冰品、逛逛武陵綠色隧道，午餐則在武陵台東戒治所「吃牢飯」，下午則到碧蘿園手做緊壓茶體驗、龍田村探訪及鹿野高台欣賞熱氣球國際嘉年華會等。東海岸線則參觀鏡面海灘、到成功鎮農會木虌果體驗、品嘗農會田媽媽料理午餐、下午則到東管處欣賞旮亙樂團表演、體驗部落射箭等。

縣農會指出，活動4人成行，每人特價990元，遊客可選擇從位在知本的東遊季採集館、台東市區台東轉運站或台東火車站出發，遊程包括車資、午餐、DIY體驗、保險等。半日遊則可分為山、海兩線，上午海線走訪富岡、加路蘭、杉原護魚區，下午山線則到龍田村、布農蝴蝶谷、美濃冰品等，每人600元，詳情可洽台東縣農會推廣部，電話：（089）318825。

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