歡慶桃園農田水利會創會百週年 水利騎兵欣賞水圳陂塘建設成果

2019-06-15 16:15

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園農田水利會慶祝創會百週年，今天在觀音區崙坪文化地景公園舉辦「水利騎兵」單車遊水圳埤塘風光活動，桃園市長鄭文燦出席時說，水利會創會百週年的自行車活動，將沿著桃園大圳8支線、桃園大圳10-8號池、桃園大圳幹線及桃園大圳8-2號池等地點行進，讓大家瀏覽水利渠道與陂塘工程的建設成果，體驗沿途美好的自然風光，同時也呼籲民眾珍惜、愛護水資源。

鄭文燦表示，桃園農田水利會創會至今有百年歷史，是桃園歷史發展的縮影，各項水利工程也形成桃園特有的水文化，為了讓各界認識水利建設、水文化並愛護水資源，水利會自今年5月以大圳健行活動揭開序幕後，陸續舉辦創會100週年系列活動，除今天的水利騎兵單車遊水圳埤塘活動，7月也將舉辦水利之美攝影和繪畫比賽，8、9月則分別辦理員工釣魚比賽和運動大會，並舉辦水資源與水文化學術研討會。

今天的水利騎兵單車遊水圳埤塘風光的活動，以崙坪文化地景公園為起、終點及大圳沿線路線展開，活動路線來回約 18 公里，由崙坪文化地景公園出發後，陸續行經白千層林道、公埤、南海寺、上大國小、桃園大圳沿線、8-2號池生態公園，返回崙坪文化地景公園，活動完全免費，水利會還致贈參加者帽子、T恤、每人百元園遊券，吸引近千人參加。

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