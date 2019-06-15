「什麼顏色都有過！」 民眾控新北新莊潭底溝又遭污染

2019-06-15 16:32

〔記者周湘芸／新北報導〕位於新北市新莊區民安橋下的潭底溝，過去常有民眾反映遭污染的情形發生，昨天傍晚又有民眾在臉書社團《爆料公社》貼出照片，指出該河川又被染成紫色，並表示，「每次檢舉待環保局人員來現象就消失了，最後更是不了了之」。對此，新北市環保局表示，今天下午派員前往潭底溝沿線巡查，現場水色已無異常變色，將持續以水污染熱區打擊計畫主動查察特定污染源及加強管制。

新莊潭底溝緊鄰民安國小，流經北樹林、下新莊等人口稠密區，也是長期水質嚴重污染的塔寮坑溪支流，有民眾卻指出，該河川遭污染事件好幾年來已反覆發生，「且什麼顏色都有過」，每次通報也未能達到改善或嚇阻。市議員何淑峰表示，潭底溝已經不是第一次發生這樣的狀況，去年5月就曾在議會質詢過，「時常在白天不知道被排放什麼，讓整條河川變得很髒」，盼環保局能盡速改善並加強取締。

環保局指出，潭底溝及塔寮坑溪自去年1月以來，共接獲民眾通報污染案件74次、主動稽查30次。今天下午派員前往潭底溝沿線巡查，現場水色已無異常變色，因應水污染案件屬間歇發生且稍縱即逝，環保局已訂定「新北市檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」，民眾若有發現污染事件，可即時利用1999市民服務專線進行報案及提供線索，將第一時間派員查處。

環保局表示，潭底溝上游源自樹林區，流經新莊區後匯入塔寮坑溪，流域內中小型違章工廠林立，現持續以水污染熱區打擊計畫主動查察特定污染源及加強管制，另外也將推動加嚴標準及廢水處理設施深度查核、積極推動下水道系統等。

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