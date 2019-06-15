陽明大學畢典 校長郭旭崧勉學生：不要對台灣民主失去信心

2019-06-15 16:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明大學今舉辦107學年度畢業典禮，校長郭旭崧認為，今年是特別的一年，香港爆發反送中遊行，台灣明年也將大選，勉勵畢業生守護台灣民主制度，不要對民主台灣失去信心。

陽大今歡送1101名畢業生，郭旭崧用「今年是很特別的一年」為題，談到今年是五四運動100周年、六四天安門30周年，加上近日香港發生大規模示威運動、台灣明年也將舉行總統大選等，勉勵畢業生共同守護台灣民主。

郭旭崧表示，雖有人對台灣民主感到失望，甚至有人認為這是台灣民主存亡的關鍵時刻，但自由開放社會、衝突本來就是常態，怕的不是衝突，而是沒有解決衝突的機制，郭說：「台灣的民主是不完美，但千萬不要對民主台灣失去信心。」

郭旭崧也以剛立法通過的同性婚姻專法為例，勉勵畢業生「道不同可以相為謀」，要有相互妥協的雅量，才能創造社會最大價值。

而陽大也透過票選，邀請台北市長柯文哲演講，柯文哲早年亦曾讀過陽大，今也回到母校勉勵學弟妹，分想當年成為醫師的心路歷程，並勉勵學生要關懷病患等。

陽大今年畢業生中，更有來自越南的碩士生阮氏明譚（Nguyen Thi Minh Tan），受邀代表上台致詞，她過去是越南的小兒腎臟科醫師，主要工作是替孩童洗腎，而為了減少孩童洗腎痛苦，發現必須先從預防醫學著手，因此特地來台學習公共衛生，如今也正是從陽大國際衛生公共碩士學生畢業，持續將所學奉獻給孩童。

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