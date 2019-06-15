守護海洋 千人參與新豐紅毛港淨灘

2019-06-15 15:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕響應世界海洋日「我們的海洋由我們守護」，新竹縣政府今天在新豐鄉紅毛港舉辦海洋環境教育宣導暨淨灘活動；縣府表示，在前瞻建設-水環境改善計畫中，規劃將提升漁港設施環境，並串連紅毛港、紅樹林遊憩區及池和宮等人文聚落與濱海地區景點，形成新豐濱海金三角觀光新景點。

今天的淨灘活動，包括社區民眾、水環境巡守隊、海洋環保艦隊、民間企業團體、各級學校及縣府員工逾1000人響應；會中並頒發新竹縣校園繪畫比賽-「我繪愛海洋繪畫比賽」特優及優等得獎作者，藉此提升海洋環境教育意識，從生活中落實減少一次性塑膠產品使用，改用環保餐具，並養成垃圾分類和資源回收的好習慣。

現場還有明新科大熱舞社熱情表演，以及環保知識闖關遊戲等多種宣導活動。

環保局表示，2019年世界海洋日主題為「性別與海洋」，隨著時代的變遷及性別平等意識抬頭，強調熱愛海洋不應具有性別歧視與區分，呼籲全球共同保護與管理自然資源的永續發展目標。

而新竹縣這次活動主題為「我們的海洋由我們守護」，目的為因應近年來屢屢發生海洋生物因人類所製造的垃圾及廢棄漁網而導致受困受傷甚至死亡的事件，以及海洋垃圾當中的塑膠製品，可能裂解後成為微塑膠進而影響海洋生態保育與人類健康問題。

環保局表示，透過淨灘活動，讓大家實地了解海洋環境所遭受的污染與危害，共同來維護海岸及紅樹林溼地週邊的環境。

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