「Skills for U」帶領技職國手 前進偏鄉國中玩創意

2019-06-15 15:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林國中在歐旻慈善基金會的支持下，引進「Skills for U」課程，由執行長黃偉翔帶領技職國手前進偏鄉國中，以輕鬆方式與師生對話，並舉辦板金體驗工作坊，讓學生有機會接觸在國內外技職競賽中嶄露頭角的張翔舜、張家誠，兩位技職達人以自身比賽經歷，說明選擇技職的初衷，傳遞「用技能與社會對話」的理念，讓所有學生都能找到自己的一片天。

張翔舜目前就讀台灣科技大學工業管理系，他畢業於台北市木柵高工配管科，在2015國際技能競賽中獲得配管與暖氣的優勝，創下國內18年來「配管與暖氣」項目台灣最佳成績。

張家誠就讀國立台灣師範大學機電工程學系，畢業於新北市三重商工板金科，曾在第46屆全國技能競賽板金組中獲得銅牌佳績，兩位年輕技藝好手現身說法，讓坪林國中學生有機會了解機械學群中「板金科」及「配管科」的學習內容，感受兩位講師「堅持所選」的堅定態度。

技職國手除了分享心得，還帶領師生體驗金屬翹翹馬實作，讓坪中師生們動手玩創意，從實作中體驗金工技藝的迷人之處，8年級的陳育惠說，她體認一技之長的重要性，不只能自力更生，更可以讓自己的人生過得多姿多采，學生蘇立晟說，聽到國手們分享，感覺現在很幸福，國中就可以參加技藝班提早做選擇。

坪林國中校長歐志華表示，Skills for U帶領國內技職達人深入學校、社區，利用所學協助改造環境的用心，與社會對話，是學生們的典範。

Skills for U課程帶領技職國手前進偏鄉學校，教青少年玩創意。（記者翁聿煌攝）

Skills for U帶領技職國手前進偏鄉學校，分享技職教育學習經驗。（記者翁聿煌攝）

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