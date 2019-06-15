亮點更多！中油公館台灣油礦陳列館重啟用

2019-06-15 13:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣公館鄉的台灣中油公館台灣油礦陳列館經過1年休館整修，今天再度重新啟用，並新增不同展區，結合科技VR虛擬實境讓民眾體驗出磺坑的過往與發展，並有照片、模型與影片，期盼呈現紀錄臺灣油礦探勘史和演進過程。

苗栗縣公館鄉油礦開發陳列館最初由台灣中油於1981年在出礦坑礦場設立，之後因參觀者眾，1990年遷至現址興建新館，命名為台灣油礦陳列館，不過，因陳列館建築物及設施日漸老舊，台灣中油遂規劃重新整修。

重新啟用的油礦開發陳列館結合時下流行的VR虛擬實境科技，讓民眾可以坐在台灣中油設置的地軌式纜車上，透過虛擬實境穿越時空，體驗出磺坑過去開採的繁榮，讓民眾了解台灣的油氣探勘開發史。

另外，還有潛入深海VR虛擬實境體驗，讓遊客從中了解海中油氣探勘的狀況。而展館設計也別出心裁，包括情境式地層岩洞造景讓遊客認識油氣的形成、鑽探王爭霸戰鑽油遊戲機台、小小管檢隊互動遊戲等，希望呈現給民眾臺灣的油礦探勘史和演進過程。

公館鄉出礦坑於1861年發現油氣，為台灣最早發現石油地區，更是亞州第一口油井所在地，於清領時間也曾從美國購買機具及延聘美國技師，具有特殊歷史意義。

目前出礦坑礦場仍持續生產天然氣以及少許凝結油，目前展館整修後，可望與附近、苗栗縣府進行中的客家文學花園計畫結合，成為地方觀光新亮點，也成為苗栗縣新的地標，開放時間為週二至週五上午9點至下午4點。

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