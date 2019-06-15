公總推客運駕駛徵才補助 每人最高可領約9萬

2019-06-15 13:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕客運業近年來普遍面臨駕駛人力不足的問題，交通部公路總局表示，即日起推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，小客車逕升大客車補助駕駛訓練費用最高1萬4200元、大貨車升大客車者則補助1萬元；受訓期間更與業者共同提供駕駛生活費用津貼，每月可領相當於基本工資的2萬3100元；受訓結束實際上線工作後，任職滿6個月再加發獎勵金3萬元。公總表示，希望透過攬才、育才及留才的鼓勵措施，協助客運業者有效補充人力。

客運可說是民眾行的基本需求，交通部長林佳龍上任後，相當重視業者駕駛人力不足情況，指示公總儘速研擬對策。公總表示，以往雖曾推出補助受訓費用，但來報名的民眾，許多人後來考量受訓期間沒有收入，家庭無法正常過生活而放棄；因此，這次的「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，與之前最大不同之處，就在於對育才與留才的重視，特別增加受訓期間生活津貼，及工作後的久任獎勵。

公總表示，小客車逕升大客車訓練時間約要2個月，連同受訓補助、生活津貼、久任獎勵，每名駕駛共可領9萬400元；大貨車升大客車約要1個月的時間，駕駛最高可領6萬7300元。

為擴大宣導這次計畫方案，公路總局將接連舉辦3場招募活動，台中6月29日、高雄7月6日、台北7月13日，並會透過相關管道，邀請計程車駕駛人團體、新住民團體、退出貨運市場的中連貨運公司所屬駕駛等潛在就業對象參加活動；招募活動現場還將有客運業者設攤，說明業者薪資福利及辦理面試，公總後續將與其他地區客運公會合作，再舉辦4場次招募活動。當然，民眾若有意願報名，也可直接赴各縣市監理所站登記。

公總表示，這次補助方案總經費約700餘萬元，申請期限至明年底為止。

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