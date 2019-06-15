小願享藝趣開幕 浪漫虹牆再現台中海線纖維工藝

2019-06-15 13:01

〔記者張軒哲／台中報導〕2019小願享藝趣活動今日於清水眷村園區開幕，藝眷阡陌文影展是本次活動的主題展覽，策展人員走訪海線7位纖維匠師，將採訪過程以文字、影像、裝置藝術展出呈現，以弘揚台中海線的精湛纖維工藝。展期於今日至8月31日，歡迎民眾一起前來觀展。

今日開幕活動，立法院副院長蔡其昌、市議員陳廷秀、施志昌共襄盛舉。由於海線從日治時期牛罵頭製帽公司編織的大甲草帽，從梧棲港運銷日本，光復後紡織業蓬勃發展、空軍杭州降落傘廠遷台設廠於清水，至今沙鹿成衣加工業興盛，海線纖維工藝獨具特色。為了再現海線蓬勃纖維工藝，主辦單位邀請清水國中資優班學生及攝影愛好者吳益明、陳美玲、顏宗賢、余勇男、王洲堂等人採訪纖維匠師。

一行人探訪檜木帽匠師謝淑惠、藍染藝術家郭凱遠、纖維藝術家賈瑪莉、中國結老師楊麗燕、吸管造型師楊弘政、竹藝匠師廖清隆、藤藝匠師陳家榛的工作室。學生事先準備訪談內容，詢問匠師習藝經過，為何對傳統工藝如此堅持？如何技藝傳承？過程中匠師侃侃而談並做技藝示範，攝影愛好者同時影像紀錄，事後學生撰寫採訪稿。

中港高中國中部美術班做編織創作，將7位匠師的採訪文、影像、編織作品鑲嵌在7種不同將顏色的棧板上，懸掛在眷村懷舊牆面上，成為浪漫的虹牆。觀影賞文如臨現場，將編、織、染、結的精湛技法完整呈現。遊客在眷村穿街走巷參觀展覽，次一趟藝文知性、親子同樂兼具的體驗。

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