這間學校畢業典禮 只見浩子不見阿翔...

2019-06-15 12:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東科技大學今天舉行畢業典禮，「浩角翔起」浩子現身演講勉勵畢業生，但不見阿翔，難道因偷吃風波缺席？校方説明，今年本來就只邀請浩子來，況且阿翔去年就來過該校畢業典禮演講了。

國立屏東科技大學今天上午9點30分在述耘堂舉行107學年度畢業典禮，今年農學院、工學院、管理學院、人文暨社會科學院、國際學院及獸醫學院等44個系所，共計日間部博士班24名、碩士班440名、學士班四年制2,043名、學士班二年制4名，進修部碩士在職專班178名、學士班四年制362名，該校戴昌賢校長為畢業生代表撥穗暨頒發3051名學生學位證書授予學位。

該校今年的畢業典禮還跳脫傳統，邀請到受年輕人歡迎的「浩角翔起」主持人浩子謝炘昊名人演講，他以環遊世界實現夢想的故事來勉勵畢業同學。

浩子在10點多上台，他先提起今天也是女兒的畢業典禮，但他沒有去參加，而來屏科大，就贏來現場一片掌聲，接著他以一貫輕鬆幽默的風格和畢業生分享人生經歷及旅行見聞收穫，他表示 ，自己大學畢業後先去環島，後來當兵退伍，又去檳榔攤工作，每月薪水6000到8000元，但一直沒有放棄進演藝圈夢想，而努力至今。

他也鼓勵年輕人多到世界看看，上天給每個人的陽光都一樣，就看你怎麼用，人生要用心學習，有時候也不妨放自己一馬，活得開心一點，因為這個世界非常大。短短30分鐘，台上台下互動熱烈，笑聲不斷。

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