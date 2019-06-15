冏！浩子提醒「別問時事題」 校長竟喊「阿翔你個頭！」

2019-06-15 13:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「浩角翔起」的浩子今天（15日）應屏東科技大學之邀，到畢業典禮演講時，談到人生有時應該讓情緒有出口，於是邀請與會的高職校長示範如何大喊發洩，結果該名校長喊出「阿翔你個頭！」引來全場大笑，後來校長發現原來認錯人，趕快補喊「浩子你個頭！」嚴肅的畢業典禮頓時嗨翻，戲劇效果十足。

屏科大畢業典禮連續兩年突破傳統，邀請年輕人喜歡的名人演講，去年此時阿翔以「不要害怕面對恐懼」為題勉勵畢業生，今年換成浩子暢談環遊世界的夢想實踐；由於目前正值阿翔偷吃謝忻新聞風頭，浩子演講時也格外小心，除了避談拍檔，讓學生提問時要也特別提醒「時事題不要問喔！」

結果現場還是演出意外，一名高職校長應浩子之邀拿麥克示範如何喊叫發洩情緒時，竟然大喊一聲「阿翔你個頭」，浩子立刻用台語回「慘啦，你還講，你嘛要有些同學愛！」，然後跟校長說「我是浩子」，校長趕緊說「我認錯了」，馬上補喊「浩子你個頭」，浩子裝做生氣地將手上的紙張摔到地上，也不甘示弱喊「校長你個頭！」全場笑翻。

接著還有一位台下來賓提問「聽說你跟阿翔不和？」又惹來一陣笑聲，浩子停了一下回答「我必須坦然說，我和他並沒有不和，只是我們的興趣不同」，台下又笑成一團， 浩子馬上求饒「嘜笑啦！我沒有說什麼，我只是講...」，接著馬上轉移話題，看來對於拍檔的連日風波十分謹慎以對。

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