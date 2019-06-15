全教總挺香港「反送中」 籲世界教協共同聲援

2019-06-15 09:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕全教總今表示，香港正在「反送中」，港多數師生也都參與抵制，除上街行動，香港教育專業人員協會（香港教協）更發動罷課，對此，全教總隔海聲援，更呼籲國際教育組織，發動世界各國教師組織，共同聲援香港。

全教總表示，香港擬修訂逃犯條例，起因是為了打擊犯罪，然而香港政府並非民選政府，香港特區首領受中國共產黨所指揮，因此香港人對於經由特首同意即可將人送至中國受審的法律規定完全無法信任。

全教總指出，此逃犯條例一過，等於讓香港徹底被中國政府所控制，香港人原本信賴的法治、人權保障亦將蕩然無存，因而有百萬人上街遊行；香港教師與青年學子為了捍衛自由、法治，積極參與「反送中」，與港警爆發衝突。

香港教協日前也發動「罷課不罷教」行動，一方面保護青年學子的安全，一方面講述「反送中」行動的意義，對香港政府發出最沈重的抗議舉動。身在台灣的全教總也隔海聲援，同時譴責港警不當武力驅離人民，惡行造成許多學生受傷。

全教總說，自身與香港教協都堅信民主與自由，也同是國際教育組織（Education International, EI）的一員，未來也將要求EI發動世界各國教師組織，共同聲援香港教協，並譴責香港政府以暴力打傷青年學子，也呼籲我國政府對於爭取民主自由而受壓迫的香港師生給予必要協助，盡速通過「難民法」，必要時給予政治庇護，以維護自由、人權的普世價值。

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