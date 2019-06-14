小琉球潮間帶亂象叢生 部分委託民間社團管理

2019-06-14 22:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球近年受惠海洋景色、生態，讓觀光蓬勃發展，但遊客一多，卻伴隨著人為污染甚至破壞事件頻傳，擔憂最後「只剩下海」的民間協會、社團日前向屏東縣長潘孟安請命，希望由民間單位自主管理潮間帶；縣政府經考量並與鄉公所、民間協商溝通後，已預定將肚仔坪潮間帶委託民間單位管制。

小琉球近年遊客暴增，島上杉福、漁埕尾、肚仔坪、龍蝦洞及蛤板灣5個潮間帶雖已經交通部及屏東縣政府會銜公告劃為「自然人文生態景觀區」，但脫序事件未因為法理上的角色不同、加強管理而減少，反而隨著人潮增加日益頻繁，其中又以當地引以為傲的水族遭騷擾最多，今年最為誇張，暑假還沒到，就接連傳出魚叉射殺海龜、在珊瑚上刻字及重踩海龜等以往聞所未聞的離譜案件。

屏縣府及鵬管處共同出資，並由琉球鄉公所於杉福、漁埕尾僱工進駐管制站管理，但目前僅限於該2處，並管控同一時間的總量，仍不時會發生或大或小的脫序事件，且旺季人潮多，近期又發生多起侵害水族事件，地方團體有感於管理不彰，「再破壞下去，窮到只剩下海」，日前串聯向縣長潘孟安陳情，希望由民間單位管制部分潮間帶。

小琉球觀光發展協會指出，小琉球觀光最大立基就是環境永續，但今年發生許多更甚以往的破壞事件，民間社團、協會認為要落實管理，因此串聯向縣長陳情，由小琉球民間團體自主管理平時較少導覽員會帶人進入的肚仔坪一小塊區域，作為不受打擾的管制區，復育讓漁源外溢，打造「種源庫」，也不排除成功後請環保警察駐點，只要有脫序行為就開罰。

小琉球居民環境意識萌芽甚早，就算潮間帶導覽是不少從業人員的收入大宗，仍自發約束每年12月到隔年3月底禁入潮間帶，讓水族休養生息，不過，此舉卻引來部分居民疑慮，也連署陳情，屏縣府近期將召開公聽會廣納意見並視情況調整，但加強管理的大方向不會變動。

縣政府農業處表示，小琉球海域現在每週都傳出脫序事件，不論是前端的管理或後端的公民海洋教育都亟待加強，公聽會將針對杉福、漁埕尾及肚仔坪潮間帶的管理方式，透過公聽會取得居民最大公約數，並可能會調整作法，在環境永續以及生計間取得平衡的情形下，「絕對是朝加強管理的方向前進」。

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