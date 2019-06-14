鼓勵出色服務方案 8組織獲「公益金質獎」

2019-06-14 18:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕民間的各種服務方案，對於社會公益活化都有一定貢獻，聯合勸募選出能高度回應社區需求、具有開創性兼具社會影響力的8件獲獎方案，今頒發「公益金質獎」，並舉辦國際論壇，希望透過經驗交流，為各種社會問題激盪出更多解決途徑。

聯合勸募今明兩天與實踐大學民生學院共同舉辦「2019 We Make The Change成果分享會暨集合影響力（Collective Impact）國際論壇」，行政院政務委員林萬億也到場，他對於聯合勸募堅持在助人服務上的成果表示贊同，也認為目前社福體系通報流程，應從政策面著手制定以整合為策略的有效預防通報，建立公部門與民間社福單位協力的處理模式。

聯合勸募理事長陳永清則說，希望發揮平台力量，培力中小型社福團體將服務扎根，著眼社區與跨領域的組織相互交流，打破過往以服務對象劃分的藩籬，使得夥伴間能相互學習，激盪出新的服務模式，讓公、私部門通力合作，達到強化社會安全網的目標。

聯勸表示，We Make The Change成果分享會是集結近2年的成果，從學術理論結合實務經驗，提供跨領域的社福夥伴有互相學習的場域。實踐大學陳振貴校長提到，由自己起頭帶領老師們從知識的講授者，轉變為社會問題解決的實踐者，透過產官學共同合作與資源相互連結，相信一定能激盪出不同的想法，開拓更多的視野。

獲得「公益金質獎」的8個單位及計畫，分別為，財團法人向上社會福利基金會的「友好照顧、社區共好」弱勢長者家庭社區共照服務建構方案；社團法人台灣畫話協會的點亮夢想，讓愛「藝」起來－身心障礙者藝術創作服務計畫；社團法人台東縣太麻里鄉曙光社區關懷協會的2018年太麻里鄉弱勢兒少家庭外展服務計畫；財團法人台南市私立天主教美善社會福利基金會的台南市美善社區長者家庭支持服務。

以及，社團法人台灣國際勞工協會的擺渡而來，紮根中台─中部移工紮根培力計劃；財團法人屏東縣私立基督教沐恩之家的107年度沐恩之家戒治者全人康健計畫；社團法人台灣展翅協會的2018少女展翅自立生活計畫；財團法人心路社會福利基金會的『安心生活好天天』 中高齡智能障礙者在地支持服務。

聯勸表示，這是從逾800件服務方案中，挑選出24件入圍方案，再由跨領域專業人士組成評選團，經過慎重討論後，綜合服務領域與地區考量，選出能高度回應社區需求、具有開創性兼具社會影響力的8件獲獎方案，希望讓社會大眾看見助人工作者的貢獻。

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