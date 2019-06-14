桃園蓮花季「心蓮心」單身趴 7月14日前網路報名

2019-06-14 19:57

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園蓮花季即將開始，除了吃、喝、玩、樂外，想脫單的未婚男女也許能在今年的蓮花季找到幸福喔！由桃園市觀音區戶政事務所首次舉辦的「2019桃園蓮花季心蓮心單身聯誼派對」活動，請在7月14日前以網路報名，8月3日將在觀音區向陽農場及蓮花季主會場舉行，歡迎符合資格的未婚男女踴躍報名，或許能從中找到相偕一生的伴侶。

凡年滿25-45歲（63至83年次）的單身男女皆可報名，名額共100人（男、女各半），桃園市觀音區戶政事務所得視報名實際情況及先後順序酌予調整，報名條件如下：男生須設籍桃園市，或未設籍於桃園市、但於桃園市就學或就業，報名時須檢附學校或公司相關證明文件；女生則無設籍桃園市的限制。

單身趴的活動採網路報名方法，請於報名截止日前，到貳叁公關顧問有限公司官方網站免費註冊成為會員後，點選聯誼快訊→一日行程→108年桃園市觀音區戶政-蓮花季「心蓮心」單身聯誼活動即可直接報名，相關證明文件的檢附，請直接於會員功能中上傳證件。

這次活動結合觀音蓮花季的在地文化，活動當天早上在桃園市政府集合報到，活動內容除基本自我介紹，聯誼派對也安排愛情蓮體嬰、「決戰香水蓮」的戶外解謎任務，還可乘坐大王蓮進行愛的即可拍，期望透過趣味活動拉近參加者之間的距離。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法