反同團體散布性平教育假訊息 教長潘文忠怒向警政署舉報

2019-06-14 16:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕「停止散播惡意性平教育假訊息！教育工作者的努力與專業不容抹滅！」

教育部長潘文忠怒稱，某團體在候選人造勢場合上，公開散布不實謠言，直指學校在教孩子肛交、多人性愛與用藥。自己作為教育工作者，不得不對這些惡劣謠言提出嚴正駁斥，也不能姑息這些人破壞社會對教育工作者專業的信任。

潘文忠說，因此決定以機關作為身份，對6月8日散布謠言者提出舉報，並聲明，教育部有責任捍衛每一個第一線專業教育工作者的努力與尊嚴，並慎重澄清教育現場並無散布謠言者所述的不當性平教育內容。

潘文忠強調，站在教育工作者的立場，教育部有責任導正視聽，性別平等教育不應該淪為政治操作手段，進而散布謠言影響社會秩序。

潘文忠更說，教育部主張性別平等教育目的在教會孩子了解尊重，防止霸凌歧視。教科書都經過無數次教育專家嚴謹的編輯審查，讓孩子在每個不同的階段接受適合他們的教育，是保護自己，不因自己的樣子受歧視霸凌，打造每一個孩子都能快樂學習的友善校園。

根據公文，教育部針對安定力量聯盟主委孫繼正的言行舉報違法，孫繼正在8日參加韓國瑜造勢活動上，散布謠言，稱國中教肛交、高中教多元3P。教育部認為，孫將性別平等教育汙名化，造成社會恐慌，要求警方依社會秩序維護法處理，追究孫的法律責任。

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