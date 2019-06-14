要求中興新村臭豆腐名店道歉 食物中毒被害人自救連署

2019-06-14 18:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村臭豆腐名店發生顧客集體食物中毒，受害消費者組自救會，明天（15日）在店家所在市場停車場邀請大家參加連署，堅持業者要道歉，另也要求支付受害者因自己或小孩上吐下瀉須請假被扣的薪資，以1天1200元計算。自救會成員「丹丹」說，很多人跟她一起索賠，只為凸顯食安的重要，賠償金將捐給公益團體。

中興新村臭豆腐名店在4月27、28日，相繼有顧客吃完出現上吐下瀉、發燒等症狀，還有數人因此住院，店家販售的食品和飲料全數售完，最後多名患者檢體都有沙門氏菌，南投縣衛生局請專家判讀後，推斷是沙門氏菌感造成的食物中毒案，同步移送南投地檢署調查偵辦。

店家上月27日在臉書粉絲頁以聲明書方式，公布賠償辦法，包括舉證時間和吃的食品就全額退費、拿醫院收據賠償醫療費和精神撫慰金600元。但有多名消費者不滿業者至今不肯道歉，因此串聯組自救會，明天下午1點半到店家所在的光明市場停車場連署，請受害消費者前來參加連署，集體向業者討回公道。

自救會成員之一「丹丹」說，醫院以個資法為名，不能提供自救會求診名單，因此只好臉書社團號召前來連署，已有30多人私訊會到。

食物中毒發生至今，未見業者出面向受害者道歉，業者要賠償撫慰金600元憑收據領取醫療費，但自救會覺得誠意不足，因此連署書提出兩項訴求，一是要求業者拍攝道歉影片放在業者官方粉絲頁，二是除了業者承諾的項目，也要求要支付發病請假的薪水，以日薪1200元計算。業者能做到，被害人才會與其達成和解。

「丹丹」也說，有多人跟她一樣希望能獲得業者的真心道歉，及合理的賠償，希望重視食安問題，因此，獲得賠償的錢將捐給公益團體。

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