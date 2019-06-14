Uber條款10/9上路後是否仍留台 Uber：不希望走到那一步

2019-06-14 14:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部日前已公告修正汽車運輸業管理規則第103-1條，並有4個月緩衝期，將於10月9日起針對現行Uber與租賃業合作模式進行取締，Uber台灣區總經理吳罡表示，Uber還是希望能以政府認同、合法營運的模式繼續留在台灣，但不會成為運輸業。至於緩衝期過後若無任何共識，Uber是否還會留在台灣，Uber公司表示，現在仍積極尋求與政府溝通，不希望走到那一步。

吳罡表示，運管規則103-1會影響到消費者、代僱駕駛、租賃業者的經濟機會，及台灣對新創產業未來發展空間，現在有那麼多反對聲音，但政府還是公告修正，對此感到非常失望。

吳罡說，未知的法令困境，會讓Uber非常難評估台灣環境，對要在台灣如何前進也是未知；所以才不斷呼籲政府可在接下來的4個月緩衝時間，能有合理的對話空間，但至今仍無與政府的溝通管道。

106年Uber透過與租賃業者合作模式回歸台灣後，至今已與200多家租賃車行、逾萬名代僱駕駛合作，創造出逾50億元營收。

吳罡表示，在台灣創造這麼多經濟產值，透過租賃車行、計程車合作，帶給這麼多租賃駕駛經濟機會，認為台灣是可以深耕的市場，希望盡全力跟政府達成共識。

Uber加入多元計程車成為Uber大車隊是否會納入考慮，吳罡強調，計程車法規限制非常多，Uber是科技平台，希望以科技模式與台灣合法交通業者、租賃業者合作；且Uber不是只有四輪，還有兩輪、無人機等，若將Uber的科技平台角色限制為車隊，跟核心價值不同。

至於運管規則103-1條新規，Uber也委託創市際研究顧問公司來進行民調，5月9日至20日透過電話訪問方式，於台北市、新北市、台中市、高雄市各完成300份調查，雖然55%受訪者都沒聽過該條款、32%聽過但不了解，但仍有63%民眾認為103-1條規定，對於利吸引國際公司來台有負面影響、77%反對此條款。

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