省電省水救地球 北市動物園打造「酷cool節能屋」

2019-06-14 12:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕6月端午節剛過，時序早已入夏，夏日用電量大，對環境產生危害，台北市立動物園打造一處「酷cool節能屋」，展示從建材、電燈用電、減少冷氣電扇等用電設備使用，傳達節能減碳的理念，園方表示，節能屋每周二至周五下午1點半至3點半開放參觀，周六、日還有定時解說的活動。

動物園努力推展的域外保育，目標讓瀕危野生動物有朝一日回到自然野外生活，保存野外的自然環境是關鍵，園方指出，全球建物占了30%以上的用電量，如何節省能源便是首要之事，設在園內的「酷cool節能屋」負責傳達與教導節能減碳的理念。

「酷cool節能屋」推出互動展示，包括光纖傳導遊戲，透過光纖將屋外的陽光導入室內，輔助室內照明、奈米隔熱玻璃、人力發電機就是利用腳踏車發電，也有擺放風水互動展示，認識屋子的朝向與風的關係，了解室內通風對於人居住的重要性，還能體驗再生能源遊戲機，從遊戲體會再生能源運作和發電。

園方表示，除了「酷cool節能屋」以外，5月底開始貨架上的雨林特展，位於教育中心旁的綠手指以及永續食堂中進行，歡迎瞭解實際保護動物行動的遊客前往參觀。

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