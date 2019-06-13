東吳大學反送中 港生：勿輕信政客話語而葬送台灣主體性

2019-06-13 21:05

〔記者林曉雲／台北報導〕我國各級學校師生正風起雲湧發起反送中活動，東吳大學師生今天在校內發起「＃我在東吳我反送中」活動，今天活動有多位香港同學發言，甚至有多位香港同學難過落淚，希望台灣能以此作為警惕，不要輕易相信政客的話語而葬送台灣的主體性。

活動包括學生會、學生議會、政治系學會、僑生聯誼會以及異議性社團難容社、跳馬社多個學生團體共同參與，吸引超過300名師生身穿黑衣出席，並在活動場地周遭繫上黃絲帶，表達對昨天6月12日香港警察鎮壓行為的關注與不滿。

活動發起人之一東吳大學學生議會議長黃彥誠開場時，以人大釋法與逃犯條例為例，說明一國兩制之所以不可信任的原因，也批評「香港之所以能上街陳抗，正是一國兩制成果」的說法，認為若自由還須倚靠當權者的允許、施捨，只是一種「被限制的自由」，他譴責香港警方在未舉黑旗的情況下，竟開槍鎮壓手無寸鐵的群眾，他也向香港同學喊話「你們並不孤單」，台灣有非常多人支持香港，並透過行動挺身而出，共同追尋民主與自由。

另一位活動發起人社會學系老師何撒娜在短講時提到，當警察不再以保護市民為目的，不服從就是我們的義務，今日香港是明日台灣，我國的每個公民都應該守護香港、聲援香港；僑聯會副會長陳以正表示，許多香港人有共同的目標，但在抗爭路線上卻有矛盾與掙扎。

活動尾聲由學生們帶領全場合唱香港樂團Beyond的名曲「海闊天空」、呼喊「我在東吳我挺香港」「我在東吳我反送中」等口號。另外也有學生們在吸菸區掛起「妳送中我送終」的看板，諷刺香港特首林鄭月娥堅持修法、鎮壓群眾並誣指其為暴民的舉動。

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