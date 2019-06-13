反送中》香港年輕人送雨傘、頭盔 美國CBS記者PO影片道謝
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一名美國CBS電視台記者今天PO出了一段影片，表示香港年輕的示威者很友善，感謝在反送中行動中給他雨傘和頭盔的年輕人。（圖片擷取自Twitter）

一名美國CBS電視台記者今天PO出了一段影片，表示香港年輕的示威者很友善，感謝在反送中行動中給他雨傘和頭盔的年輕人。（圖片擷取自Twitter）

2019-06-13 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕許多香港民眾上街參加「反送中運動」，警方昨（12）日使用各式武器進行驅離、清場，朝民眾投擲超過150枚催淚彈，不少記者也受到波及，一名美國CBS電視台記者今天PO出了一段影片，要感謝在反送中行動中給他雨傘和頭盔的年輕人。

CBS電視台駐亞洲記者英若明（Ramy Inocencio）在Twitter上PO出了自己在佔領現場的情況，當時他正講解民眾和警方對峙的狀況，幾位示威的年輕人直接將雨傘及頭盔送給了深入前線的他，讓他相當感激地直呼：謝謝，唔該唔該。

英若明表示拍攝現場當時遭到警方投擲信號彈，雨傘和頭盔保護了毫無防備的他，即使他有可能一輩子都不會知道這些年輕人是誰，但他只想透過這個影片道謝，也對這些年輕人貼心、友善的舉動相當感動。

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