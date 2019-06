反送中》香港年輕人送雨傘、頭盔 美國CBS記者PO影片道謝

2019-06-13 20:54

〔即時新聞/綜合報導〕許多香港民眾上街參加「反送中運動」,警方昨(12)日使用各式武器進行驅離、清場,朝民眾投擲超過150枚催淚彈,不少記者也受到波及,一名美國CBS電視台記者今天PO出了一段影片,要感謝在反送中行動中給他雨傘和頭盔的年輕人。

CBS電視台駐亞洲記者英若明(Ramy Inocencio)在Twitter上PO出了自己在佔領現場的情況,當時他正講解民眾和警方對峙的狀況,幾位示威的年輕人直接將雨傘及頭盔送給了深入前線的他,讓他相當感激地直呼:謝謝,唔該唔該。

英若明表示拍攝現場當時遭到警方投擲信號彈,雨傘和頭盔保護了毫無防備的他,即使他有可能一輩子都不會知道這些年輕人是誰,但他只想透過這個影片道謝,也對這些年輕人貼心、友善的舉動相當感動。

Hong Kong's youth protestors are kind. I post this clip to say thanks. @CBSrandy was rolling when the police fired tear gas at the group we were in. An umbrella and helmet were forced on me. I'll prob never know who they are but I'm so grateful for their care. #HongKongProtests pic.twitter.com/NNAsFjpXOP