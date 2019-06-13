醫病》7旬翁疝氣復發 醫師：避免做「這些動作」

2019-06-13 21:50

〔記者王俊忠／台南報導〕70歲張先生多年前有雙側腹股溝疝氣，接受手術治療，近來又發現兩側鼠蹊部位有隆起不適感，到衛福部台南醫院外科門診諮詢。醫師評估與解說後，張先生選擇接受新的全腹膜外腹腔鏡疝氣修補手術，同時為腹部兩側的復發型疝氣做修補，術後復原良好，1週就可以回復日常生活作息。

衛福部台南醫院外科主治醫師莊育權說，為防範已經治療過的疝氣再復發，提醒患者儘量避免做那些會讓腹部內壓力升高的動作（如提重物、舉重），運動時覺得下腹部有緊繃、不舒適感，就要快點休息。

莊育權醫師指出，疝氣的成因是構成腹部壁的肌肉或筋膜，因為受傷、老化或先天性缺陷等因素變得比較薄弱，同時又提拿重物、咳嗽、便秘、肥胖、懷孕等因素造成腹內壓力上升，使得肌肉或筋膜裂開，讓一部分腸子或內臟經由這個裂孔凸出到外面，就形成所謂疝氣。

莊醫師說，最常見的鼠蹊部位腹股溝疝氣，依照缺損部位不同又分為直接型疝氣和間接型疝氣。常見症狀是鼠蹊部位或睪丸位置有隆起變大的腫塊，但躺下休息時腫塊會逐漸消失不見；部分病人會有疼痛不適及垂墜感，少數會出現箝頓型疝氣，也就是掉出的內臟完全卡死在疝氣囊內無法自行恢復原位，此時若不儘快處理，有可能造成臟器缺血性壞死、引發敗血性休克。

目前疝氣無任何藥物治療，有些人選擇保守治療，如以治標不治本的疝氣帶減少臟器掉落的分量，減少垂墜不適感。然而疝氣發生是結構問題，惟有外科手術修補肌肉筋膜缺損的裂孔，才有機會根治痊癒。疝氣手術有百年以上歷史，目前主流作法是無張力人工網膜修補術，利用人工網膜填補缺損位置，減少傳統手術的疼痛不適感，復發率也能降到1~2％。

莊育權說，近幾年，台南醫院引進新的腹腔鏡疝氣手術「全腹膜外疝氣修補手術（TEP）」，僅需3個1到1.5公分的小傷口，而傳統手術需要1個4到6公分的傷口，且腹腔鏡手術後疼痛感明顯比傳統手術輕微許多，通常病人兩天後可順利下床、無明顯不適，1週內可完全恢復日常正常生活，但仍建議術後4週內避免激烈運動及搬重物等腹部會用力的動作，以減少復發機率。

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