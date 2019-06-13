鋒面威脅還在！ 氣象局：今晚到明晨將有一波短時強降雨

2019-06-13 18:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕鋒面威脅尚未解除！中央氣象局表示，今天下半天鋒面南壓、西南風增強，今晚中部以北地區雨勢加大，明起雨勢將由北往南擴張，西半部和東北部地區將出現劇烈雨勢，留意大雨或豪雨發生，尤其鋒面所到之處將伴隨強陣風、雷擊等劇烈天氣現象；預估入夜後鋒面越往南移，各地降雨可望趨緩，週末除南台灣降雨機率仍高，其他地區可望看到陽光露臉。

氣象局表示，今天鋒面在台灣附近，西南風又增強，因此水氣增加，尤其上午北台灣有一波雲系通過，出現較大雨勢，午後中南部山區也會有明顯雨勢，累積下來恐達豪雨等級。

氣象局預報員程川芳表示，昨鋒面北移，結構稍弱，各地出現降雨空檔，但今天鋒面再度南壓，雲系重新建立起來，結構相當完整，預估中部以北地區入夜後將有較大雨勢。明天清晨起雨區將由北往南延伸，西半部和東北部容易出現強降雨和局部豪雨，入夜後各地雨勢才會明顯減緩。

氣象局提醒，明天是鋒面南壓過程，鋒面所到之處都要注意有短時強降雨、雷擊和強陣風等劇烈天氣現象，尤其中南部山區因連日降雨，容易有落石和土石坍方發生。

程川芳說，週末鋒面移到巴士海峽，僅剩南台灣和花東地區有殘餘水氣，午後容易出現較大雨勢，其他地方大致以多雲到晴為主，可望見到久違的陽光。

氣溫方面，氣象局預估，週五北台灣高溫可達27、28度、南台灣沒下雨的時候也有31、32度；週末各地高溫上看30度以上。

下週二到下週四西南風增強，各地氣溫將逐日回升，高溫將有32、33度以上。

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