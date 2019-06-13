民雄日式建築群 整修8年 議員嫌慢

2019-06-13 20:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕原中央廣播電台民雄分台日式招待所及鄰近日式宿舍群，是嘉義縣少見完整的日式建築群，嘉義縣議員林淑完今天在縣議會定期會質詢時，指民雄日招及宿舍群從8年前開始整修後，進度緩慢，至今未完工而無利用，有如蚊子館；嘉義縣文化觀光局長許有仁回應，由於民雄日招和宿舍群是歷史建築，修復有嚴謹程序與規範，加上補助經費未一次到位，所以進度較慢，目前整修完成的民雄日招等建物拚年底前完成招商，其餘宿舍繼續整修。

林淑完說，日前到民雄日招及日式宿舍群勘查，還發現許多設施損壞，木棧道破洞，有垃圾放置月餘未清，雜草叢生，環境髒亂，其中一棟還未整修的日式宿舍竟有街友入住，該街友疑似吸毒，還會喝酒叫囂，晚上大聲吵鬧，附近民眾不堪其擾。

許有仁說明，民雄日式招待所及52、54、56及58號日式宿舍，已修復完工，將採OT方式委託專業團隊經營，目前已上網招標，預計年底前完成招商；60號、62號及66號修復工程獲文化部補助，以5688萬元繼續整修，8月將完成設計，10月辦理發包，工期預計2年；由於持續進行工程，有時垃圾未清，會要求維管人員加強維護，整修損壞設施，也會請警方協助加強巡邏。

林淑完說，民雄日招及日式宿舍群現在變成蚊子館，委外經營後，縣府應多利用辦理活動，活化地方，否則此處連民雄人都不願來休憩；許有仁回應，民雄日招是嘉義縣重要景點，委外招商後，專門廠商會管理維護環境，縣府也會在此安排各項大型活動。

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