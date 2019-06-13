苗縣國民黨團告網友 粉專反嗆可恥：歡迎獲法院認證

2019-06-13 19:01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議會國民黨團昨天發聲明說，黨籍議員對「苗栗縣石虎保育自治條例」草案投下反對票，並非反對石虎生存，而是認為法令不夠完備，並點名提告臉書粉專「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」，對此，「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」粉專今天下午也發聲明說，「投反對票就是反對石虎活下去」，反嗆國民黨團「不支持石虎的表現想得到法院認證，敝團隊說相當歡迎。」

苗栗縣議會國民黨團指出，25席反對議員都堅決「一定要讓石虎在苗栗活下去」，但因法案內容未臻完備才投下反對票，而對於網友於臉書擅自使用國民黨議員頭像，P圖成「反對石虎活下去」字樣，涉及偽造文書、公然侮辱、誹謗等罪嫌，將委請律師提告。

「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」粉專今天po文說，若國民黨團真想保護石虎，早就該提出自己的保育條例版本，而非不斷推給中央或其他議員，尤其「堅持要讓石虎活下去，但拒絕讓石虎條例通過」就如同「堅持九二共識，拒絕一國兩制」，這般「 韓國瑜式的文法」令人費解。

「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」強調，「 投反對票，就是反對石虎活下去。」國民黨議員嘴巴說愛石虎，卻全數投反對票，表裡不一的行徑十分可恥，覺得委屈就請以行動證明；而粉專基於關心公共事務，將公開資訊製成圖卡卻招來對方提告，「議座諸公不支持石虎的表現想要得到法院認證，敝團說相當歡迎。」

網友將對石虎保育條例投下反對票的國民黨議員做成圖卡，遭苗栗縣國民黨團揚言提告。（翻攝臉書「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」）

粉絲團發表聲明，強調「投反對票就是反對石虎活下去」。（翻攝臉書「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法