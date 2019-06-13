幼保科系報考大減！ 民團急揪人才：這工作有「錢」途

2019-06-13 18:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕少子化浪潮，讓許多青年學子不敢投身幼保領域，根據財團法人技專校院入學測驗中心數據，近10年報考幼保類科人數大降4成，造成人才不足危機，民團今天大聲疾呼，公共化幼兒園增加，未來5年將有6000職缺，且月薪可達3萬5000元至5萬元，號召年輕學子投入幼保領域。

未來5年6000職缺 最高薪近5萬

財團法人技專校院入學測驗中心數據顯示，四技二專統測幼保類報考人數，從2000年的3238人，下降至今年的1900人，降幅高達41.3％，明顯高於整體報考人數下降30％的幅度，造成教保人才流失的隱憂。

而這狀況從少子女化及勞動條件可以看出端倪，全國教保產業工會調查部分縣市教保人員的勞動條件，發現從2004年到2017年，薪資福利停滯不前，2017年平均薪資僅在2萬1000到2萬4000元之間，給人血汗的感覺。

托育政策催生聯盟今天召開記者會，發表「公共化幼兒園人才招募宣言」，向所有青年學子揭示，這個狀況將有所改變，「托育公共化」已成為我國國家政策，教育部規畫2024年以前增加「公共化幼兒園」，包括公共及非營利將增加3000班，至少將釋出超過6000名的幼兒教保服務人員職缺，且月薪穩定在3萬5到5萬元之間。

托育政策催生聯盟解釋，非營利幼兒園教保人員，大學畢業起薪在3萬1060至3萬5180之間，而公幼教保人員則起薪為3萬5180元。且不論公幼、非營利，都有逐年晉薪的規定，最高可達4萬9600元，園長、教保組長還可領職務加給，薪資標準遠遠高過現行的私立幼兒園或準公共化私幼。

除此之外，公共化教保服務人員的勞動條件必須遵守勞基法，包括工時、加班費、符合現狀的投保薪資。另外，教保服務編制與人員資格也必須按照現行法規，例如園所師生比、人員聘用資格等等，且持續受到政府的管理與監督。最後，目前正在拓園階段的公共化幼兒園，職缺不僅有基層教保員、教師，教保組長、園長也同樣需要大量人才投入，也有優良的升遷空間，鼓勵大家投入。

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