不堪虧損 巨業客運7/1起停駛苗栗通霄、苑裡線

2019-06-13 16:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕巨業客運向苗栗監理站申請，目前於苗栗地區的行駛路線6354通霄、苑裡段，將營運至6月30日，7月1日起正式停駛。由於事關鄉親權益，立委陳超明國會辦公室今邀集業者與公路總局等單位商議，目前將由公路總局協調是否由苗栗客運通往苗栗高鐵站客運彌補。

公路總局專員則說，將和苗栗客運研商，於巨業正式停駛前，討論苗栗客運通往高鐵苗栗站路線替代現有巨業6354路線可能性，希望盡量彌補鄉親搭乘大眾運輸的需求。

「一個月至少虧10萬元」巨業客運代表指出，由於載客量少，公司長期虧損，多方考量後才決定申請停駛通霄、苑裡地區路線，公司也相當無奈。

陳超明會辦公室執行長邱俐俐表示，巨業公司統計，該路線營運載客量不如預期，一天6班車次，但平均每班車次僅有約6人搭乘，其中從起始通霄站至苑裡鎮之前搭乘人數，甚至僅有平均1點4人搭乘，搭乘人數實在過少。

巨業公司也向陳超明國會辦公室反映，約3年前曾先減少班次因應，但是統計營運狀況，收入不敷成本。邱俐俐也指出，由於巨業延駛至苗栗縣通霄、苑裡區域，該公司無法請領台中市市區公車補助，也是停駛原因之一。

苑裡鎮代會主席洪晃琦表示，巨業停駛苗栗路線對通霄鄉親影響較大，畢竟目前苑裡鎮有97號公車，但仍希望相關單位能盡快找出方案，降低對鄉親衝擊。

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