澎醫守護菊島健康124年 歡笑滿醫院

2019-06-13 15:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕創建於1895年的衛生福利部澎湖醫院，日治時代原稱「澎湖島病院」，澎湖廳利用清領時期廟宇權充院舍行醫，成了最早創立部立醫院，今日是百年醫院生日，邀請各界貴賓在大廳舉行慶生典禮，院長郭泰宏則是明年即將屆齡退休。

走過2甲子又4個年頭的衛生福利部澎湖醫院，124週年院慶典禮由院長郭泰宏主持，包括立委楊曜、議長劉陳昭玲、議員陳振中、三總澎湖分院院長張芳維、老人之家主任莊華州、衛生局副局長彭紋娟等人到場觀禮，並共同切蛋糕慶賀。

典禮中邀請貴賓頒發服務滿15-45年資深員工21位獎牌及優良護理人員9位，並藉著院慶活動辦理義賣及宣導攤位，希望能透過系列宣導活動，讓民眾及員工獲得健康識能。

第24任院長郭泰宏是2011年到任至今，積極建構完善醫院體系，提升在地急重症醫療，任內完成多項重大醫療政策，如完成全台最早地區醫院建構心導管室、化療調劑室積極推動癌症治療在地化、設置1.5T磁振造影掃描儀（MRI）免去鄉親檢查舟車勞頓；通過健康醫院、中重度急救責任醫院、糖尿病健康促進機構、長照出院準備友善醫院等認證，除了軟硬體提升，更透過醫中計畫由南部五家區域及醫學中心支援醫師駐診各專科醫療服務。

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