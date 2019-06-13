最新全球交通壅堵排名！孟買世界最糟 台北高雄一樣塞

2019-06-13 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕全球衛星定位（GPS）荷蘭製造商Tom Tom公布最新全球塞車指數，調查了全球56個國家共403個城市的塞車狀況，印度孟買成為全世界塞車最嚴重的城市，而台灣台北、桃園、台中、台南、高雄也在調查城市內，北高兩市塞車程度旗鼓相當。

荷商Tom Tom利用GPS資料運算出全球403個城市的交通壅塞指數，將每個城市的塞車程度賦予百分比分數，並定義為「與沒有塞車的情況相比，需要花費的交通時間增長率」，印度孟買以65%的塞車奪冠，意味著塞車時需花上比平常多65%的時間才能到達目的地。

哥倫比亞的首都波哥大（63%）、秘魯利馬（57%）、印度新德里（58%）和俄羅斯莫斯科（56%）則依序分列二至五名，而這次報告也是首度將日本城市納入調查範圍，東京以41%塞車率，名列全球第25名，大阪也有36%，位居第43名。

在台灣部分，高雄與台北以平均34%塞車率排名在全球57、58位，與上次調查相比，高雄塞車狀況並未改善，而台北略為下降2%，去年高雄最塞的日期出現在6月19日，端午連假後的首個上班日，當時塞車率高達52%，而台北最塞日則出現去年在2月9日（農曆春節前一週），出現高達60%的塞車率。

另外台中塞車率則為33%（70名），台南30%在第104名，桃園則以28%的塞車率列居130名。

調查報告指出，城市交通壅塞的情況成長了75%，TomTom交通資訊副總裁希福（Ralf-Peter Schäfer）表示，交通擁堵加劇，雖顯示了世界經濟仍在穩健增長，但另一方面是對環境以及市民日常交通帶來嚴重負面影響。

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