高市杜絕秋行軍蟲 成立監控處理小組

2019-06-13 07:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市為防杜秋行軍蟲，農業局成立監控處理小組，進行任務分工，並函文各區公所及農會，宣導秋行軍蟲型態辨識及通報管道資訊，並利用官網、摺頁、臉書、Line群組及紅布條等方式，向民眾及農民宣導，呼籲民眾即時發現、即時通報。

農業局在農委會公布全國首例秋行軍蟲入侵案，第一時間前往旗山、橋頭、永安、大寮主要玉米及牧草產區實地勘查51.4公頃，勘查結果無發現秋行軍蟲疫情，並向高市30個酪農場，宣導注意牧草及飼料玉米，避免發生秋行軍蟲害。

農業局為強化檢疫防疫措施，高市在產區及港口、機場等，由防檢局布設33個性費洛蒙陷阱，誘引秋行軍蟲成蟲，目前尚無疫情發生；副局長鄭清福呼籲農民種植敏感作物，如硬質玉米、食用玉米、牧草等，務必提高警覺；民眾倘有利用畸零空間，種植未使用農藥防治的零星玉米區，也應加強防疫。

農業局將掌握最新疫情監控及防疫管制資訊，同步盤點與備妥相關防疫物資與機具，因應未來執行緊急防治處理、移動管制、作物損害賠償調查等工作，以避免疫情擴大。

農業局呼籲民眾如有發現可疑害蟲，請收集植物蟲害特徵照片及蟲體相片，並提供發生地點及連絡人資訊，可協助政府快速鑑定；農委會也宣布鼓勵通報機制，每筆通報獎金1萬元，同一地號以第一筆通報為主，並限定在農業生產區。

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