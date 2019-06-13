「香港加油」遭禁！台灣作家貼「神圖」突破封鎖 網呼感動

2019-06-13 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中條例民意激盪，傳出中國微博已將「香港加油」、「反送中」列入禁詞，意圖封殺相關消息。對此，筆名「藤井樹」的作家吳子雲12日晚間分享一張「神圖」，暗藏「香港加油」，令網友紛紛驚呼感動。

根據圖中顯示，只見以藝術字體寫成的「香港」兩個大字，底下標註「將手機逆時鐘轉90度」，看似平凡無奇。但實際將手機逆時鐘旋轉90度後，「香港」二字變成了「加油」，非常神奇。

網友見到此圖，紛紛直呼感動。圖片貼出僅1個小時，已有3600多人按讚、340次分享。

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