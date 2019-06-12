設陷阱？平鎮這條斑馬線鋪漆面 摔車連連…

2019-06-12 23:57

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區延平路三段、快速路三段路口行人穿越線，區公所一週前漆上約2米寬的綠鋪標線，希望在夜間具醒目效果、提升道路安全，卻因摩擦力不足，機車、單車騎士頻傳打滑摔倒，碰上下雨情況更嚴重，用路人痛批公所畫蛇添足，要求相關單位改善。公所解釋，廠商使用鋪料過厚，導致洩水度下降，已刨除鋪面改善。

平鎮區公所說，為配合延平路三段人行道鋪面改善工程，一週前施工將綠鋪標線延伸至行穿線，藉此達警示效果，標線鋪料為「冷塑型彩色止滑塗料標線」，防滑係數（BPN）為68，高於一般道路標線的45，但因廠商施工時未注意，將鋪面厚度做到5﹒7毫米，高出標準3﹒6毫米許多，導致鋪料蓋過柏油顆粒，洩水度下降、遇雨更滑。

近期大雨頻仍，道路路面濕滑，有民眾向桃園市議員楊家俍陳情，前天清晨女兒騎機車上班行經，機車打滑失控，頭部撞傷、鎖骨骨折，迄今仍住院觀察中，幸時間尚早，否則快速路沿線大車往來頻繁，後果恐不堪設想，痛批政府「設陷阱」害人。

公所說，今天已請廠商將綠鋪標線刨除，對於受傷民眾致上最深歉意，後續賠償事宜會負責到底。

交通局說，全市共有300處設置綠鋪標線，優先選在學校、住宅區周邊施作，如中壢區六和兒童公園、桃園區南門國小及楊梅區楊光國小等交通寧靜區，民眾進入交通寧靜區內，必須遵守「禁鳴喇叭、速限30公里」規定，因標線防滑係數均高於65，較少接獲因此滑倒受傷的陳情案。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法