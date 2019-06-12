反送中》中共侵害香港民主 工會團體：不容隔岸觀火

2019-06-12 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民今發起的「反送中」行動爆發流血衝突，引起台灣社會關注。除了有上百個公民以及學生團體連署譴責港府暴力鎮壓，以工會佔大宗等17個台灣團體也串連發聲。該連署書指出，中共政府對香港民主自由的侵害，並以經濟實力威逼干預他國主權，已不容台灣人隔岸觀火了。

該份連署書指出，「中國共產黨政府對香港民主自由的侵害以及在各國以經濟實力威逼干預他國主權，已經不容台灣人隔岸觀火了。」因而針對香港民眾所發起力阻《逃犯條例》的三罷行動（罷課、罷工、罷市），發出3點聲明。

「力挺港人、保障台灣、反對修訂《逃犯條例》」，該聲明直指，「中國司法人權保障不健全，司法毫無公正獨立性，政治檢控案件層出不窮，從中國六四天安門事件、劉曉波、李旺陽死亡案、香港佔中九子案、旺角騷亂案、台灣李明哲案等等不勝枚舉，此一修法不僅引起香港人民普遍的不安與反彈，也嚴重威脅入境或過境香港之台灣人民人身自由，更是對他國人民人身安全、民主自由的赤裸威脅。」

「強烈譴責香港政府暴力鎮壓、切勿重演六四悲劇」，該聲明對香港政府使用優勢武力針對港人表達強烈譴責。聲明指出，「今年是六四天安門事件三十周年，北京政府以軍隊鎮壓中國人民所造成的死傷歷歷在目，不僅造成無數中國人民家破人亡，也將可能萌芽的民主空間消滅殆盡，如今香港人站在捍衛自由空氣第一道防線的歷史當口，呼籲香港特區政府停止使用暴力鎮壓港人，勿讓六四悲劇在香港重演！」

「力挺港人三罷、守護台灣民主，呼籲台灣政府支持政治罷工」，該聲明批評，香港特首林鄭月娥罔顧港人民意，甚至對人民出言恫嚇。在此情勢下，港人最後團結抵抗的手段就是發動大罷工，以阻斷生產事業、影響經濟活動抵抗政治威逼。聲明呼籲，「香港企業容許員工參加罷工，更不應阻止員工參加罷工及作出懲罰，中國對香港回歸後一國兩制『馬照跑、舞照跳』的毀約，傷害的是全港人民，企業主亦無法置身事外。」

聲明也以香港現況作為借鏡指出，台灣的法律也同樣對政治性罷工沒有給予保障，勞工的罷工權沒有獲得充分的保護，使得台灣勞工難以透過罷工行動自救。聲明呼籲台灣政府，檢討現行勞資爭議處理法對工會政治罷工權的箝制。

最後，聲明指出，「我們認為台灣人與香港人、勞工運動與政治運動應該相互支援，台灣政府必須實質修法支持政治罷工活動，以實際行動保障臺灣人民為民生與民主所做的奮鬥。」

以下為發起、連署團體及個人連署名單

發起團體：桃園市空服員職業工會、華航企業工會、中華民國全國航空業總工會、在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組、台北市醫師職業工會、台灣同志諮詢熱線協會

連署團體：黃捷 鳳山捷伴同行（時代力量高雄市議員黃捷）、台灣航太修護產業工會、社團法人中華民國消防員工作權益促進協會 、桃園市產業總工會、華隆自救會、台灣警察工作權益推動協會、桃園市推廣動物保護協會、新北市產業總工會、全國電子股份有限公司企業工會、台灣汽車客運業產業工會、台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會

個人連署：林佳瑋、蘇珮瑜、吳嘉浤、楊尚謙、李秉原、楊珣、周聖凱、莊福凱、王宛筠、楊進，國際馬克思主義趨勢（International Marxist Tendency）、鄭少書、潘立偉、施嘉承、鄭旭麟、李瀅、黃慧甄、劉盈如、高維龍、康雅鳳、朱智宇、翁立思、蘇元擁、陳志豪、郭歷軒。

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