基隆要塞司令部校官眷舍 日式風呂及廚房找到了

2019-06-12 22:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市定古蹟「基隆要塞司令部校官眷舍」正在進行修復工程，今天下午發現日治時期留下的台所（廚房），及提供熱水泡湯的風呂（浴室），文化局說，曾有研究日本的學者說：「只有到浴缸泡澡，才算真的完成洗澡的動作」，可見風呂在日式建築的重要性，這次發現很有象徵意義，讓文化局及修復團隊振奮不已。

文化局長陳靜萍指出，「基隆要塞司令部校官眷舍」是日治時期遺留下來的重要木作文化資產，建築為因應基隆多雨地理環境，大幅增加特殊設計，如超過兩尺的雨庇、高達15cm的門檻，和開口超大的排水溝等，在去年底展開修復工程。

陳靜萍說，文化局在修復前期的調查研究中就推測，建築有台所與風呂設計，但在國民黨政府來台後，因增建而遭到隱藏，文資委員楊仁江也在多次督工及審查會議中說，修復過程中應盡可能拆除後期的增建物，以恢復古蹟原有風貌。

今天下午，修復團隊在建物的右手邊找到進入台所的階梯，以及台所提供風呂熱水的柴火孔設計、爐灶的底部，文化局指出，泡湯是日本重要文化，風呂就是現代浴缸的角色，遺構可能是五右衛門風呂或是長州風呂，但還要進一步比對及調查分析才能得知。

文化局說，已要求修復團隊將這次重要發現就地保存，未來古蹟修復完成後，可展示在市民面前，一窺當時生活的樣貌，相關工程進度都會在臉書「大基隆歷史場景再現整合計畫」粉絲專頁更新，歡迎民眾關注。

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