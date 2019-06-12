屏東春遊補助進度超前 今天額滿了

2019-06-12 19:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019春遊專案活動原訂6月底結束，但屏東的山水美景讓遊客超捧場，自由行補助經費在今天（12日）即宣告用完，屏東縣春遊補助圓滿結束，超前18天完成春遊補助，成效驚人。

屏東縣交通旅遊處表示，此次交通部觀光局春遊專案活動期間為4月1日起至6月底前，屏東縣春遊自由行部分獲得補助2000萬元；團體旅遊部分800萬元；為展現屏東縣的好客熱情，屏東縣政府也自5月起加碼屏東春遊，特別準備限量1萬9仟個屏安福袋，以屏東在地好物贈送到訪遊客，還大手筆舉辦摸彩活動，隨福袋贈送摸彩券，大獎包括百萬休旅車和環保電動機車等。

加碼活動展開後，補助房間的額度消化速度加快，不僅團體補助提早於上月（5月）關門額滿；自由行部分今日則確認所有額度滿額，補助經費全數用盡。

交通旅遊處長黃國維表示，這次春遊補助活動能提早18天達標，主要是屏東原本就是許多民眾旅遊的口袋名單，此次又能享有春遊補助，讓更多民眾來屏東體驗更多美景、享受更多美食，又開心享受到這份好康。雖然春遊專案活動原規畫到6月底，相關旅遊補助也已提前用畢，但仍希望全國民眾都能利用閒暇之餘到屏東縣旅遊。

縣府交旅處提醒之前獲得摸彩券的旅客，請記得在6月底前將摸彩券抽獎聯寄回指定地點，縣府將在7月擇日辦理公開抽獎，詳細辦法及獎項，近日內公布於春遊官網上。

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