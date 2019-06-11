焢猴膠？沙鹿廚餘桶驚見疑似獼猴屍骸 警方將追查

2019-06-11 19:46

〔記者張軒哲、唐在馨／台中報導〕好殘忍！昨日下午有餵食流浪狗的愛心媽媽在沙鹿區的廚餘桶，發現疑似2隻台灣獼猴烹煮過後遺骸，趕緊通報動保團體。由於顱骨、肢體跟腳掌與猴子骨骸相似，網友群起撻伐，動保人士傅東森今天傍晚帶著骨骸前往報案，盼警方能查出丟棄猴屍的民眾說明。但有民眾研判可能是以藥材跟猴骨「焢猴膠」，提煉中藥材之後，將骨骸丟棄廚餘桶。

昨日下午愛心媽媽收集沙鹿多處廚餘桶剩菜剩飯打算餵養流浪狗，意外發現這堆骨骸，一開始以為是流浪狗，最後驚見疑似是2隻猴子骨骸，趕緊通報保育團體。但並無法確定到底是在哪一處廚餘桶發現。

台灣福爾摩沙保護動物協會常務理事傅東森說，雖然台灣獼猴已公告除名正式離開保育類名錄，倘若真的是台灣獼猴，如此不人道的作法，看了還是相當痛心。

有沙鹿網友指出，據傳之前有見過印尼或越南籍移工所為。但也有民眾研判可能是以藥材跟猴骨「焢猴膠」。農業局林務自然保育科指出，會先從外觀檢測化驗才能確定是否為獼猴，但要追查行為人並不容易，台灣獼猴已經是一般類野生動物，將派員至派出所帶回化驗，若殘忍殺害台灣獼猴，將依野生動物保育法第17條處6至30萬元罰鍰。

光華派出所指出，會進一步追查向發現骨骸愛心媽媽詢問比較正確的廚餘桶位置，盼能找出丟棄骨骸的民眾。

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