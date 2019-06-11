從小到大沒補習 百福國中「筆記公主」篤定錄取北一女

2019-06-11 21:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市百福國中女學生董珈甄，國中九年級時每天早上5點起床，5點50分到6點40分在8公里外的教會讀經，再返校上課，從小到大沒補習的董珈甄，上課專注學習，有不懂就問老師，上課記重點，回家整理成筆記，筆記再用不同顏色的筆工整記錄重點，輕重有別，整理得宛若參考書，讓師生讚嘆，她也被戲稱為「筆記公主」。董珈甄會考成績出爐為35.8分，篤定錄取北一女。

百福國中老師王秀芝說，她自己在國中教英文多年，她相信各科都有可能自己讀，但是不太相信英文可以不用補習，靠著自學可以考出A++，但是董珈甄真的辦到了，讓人驚豔，也顛覆了她的刻板印象。

董珈甄說，她國中九年級時，每天早上5點50分到基隆火車站旁的耶穌基督後期聖徒教會讀經，分別是讀摩爾門經、教義和聖約及教會歷史、聖經舊約、聖經新約；雖然每天起床時很辛苦，可是讀經後去學校上課，感覺很快樂；她說，她平常模擬考只有34分，可是會考考出這樣好成績，她相信信仰給她很大幫助。

王秀芝說，她與董珈甄的導師朱芳儀看法一致，董珈甄聽課時眼睛放光求知若渴，讓老師恨不得傾囊相授，董珈甄讓老師會覺得教師的工作，對社會有貢獻。

董珈甄說，她的筆記是參考學長李欣岳筆記做法，藉由整理把老師上課的重點與自己重點融會貫通整理成筆記，關於地球科學的圖則是自己描繪加深印象，她的筆記也不藏私，樂於與人分享。

百福國中校長陳斯彬說，除了董珈甄，體育班的陳小餘考出33.8分，僅自然科A，其他4科A++，有機會上北一女，可說是允文允武，值得一提的是陳小餘家中沒有電視也沒有桌上電腦，她也沒有手機，只有假日才能用爸媽手機2小時，玩遊戲追劇；陳斯彬說，這兩位女學生能夠有好成績，要歸功於父母親的用心陪伴學習，可供家長們參考。

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