雨神來了！ 一期稻作倒伏 雲林農民漏夜搶收

2019-06-11 18:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕受到滯留鋒面跟西南氣流影響，天氣相當不穩定，連日豪雨下下停停，今天雨勢稍歇田間出現搶割潮，因今年收購以乾穀為標準，農政單位呼籲民眾不要「青割」，待天氣放晴再收割。

正值一期稻作收割季節，連日來雨勢不斷，農民擔心稻作倒伏，只要雨勢一停就出現搶收潮，各地農會稻穀乾燥中心運穀車一輛接一輛絡繹不絕。

土庫農會總幹事黃萬聰指出，隨著氣象預報大雨不斷，恐造成稻穀濕度太高，加上截至目前包括土庫、虎尾、元長等地的一期稻作收割不到3成，預估本週進入收割高峰期，卻遭「雨神」打亂期程，讓農民憂心忡忡。

採自然農法栽種水稻的回鄉米農場林家良指出，自然農法稻田稻株間距大，植株成長良好，他的田前天完成收割，未受連日豪雨影響。

今年乾穀收購價格每公斤20.2元即每台斤12.12元，溼穀含水量25度以下收購價9.57元、26.1度至27度收購價9.45元，含水量愈高收購價愈低，超過32度以上不予收購，黃萬聰提醒農民若水稻沒有倒伏，避免搶割影響收購價格。

雲林縣府農業處長張鴻猷指出，雲林縣一期稻作總面積約3萬300公頃，截至目前完割約1/3，此波瞬間強降雨造成稻作伏，初勘約2％至3％，尚未達20％倒伏救助的標準，呼籲稻農若稻作沒有倒伏且成熟度不足，千萬不要提前搶割，才可獲得最大收益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法