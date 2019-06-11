埔里第三市場要浴火重生 得先過「這一關」…

2019-06-11 20:40

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮第三市場戶外攤區日前發生大火，公所今天召開受災攤商協調會，將開放市場室內1、2樓空餘攤位供攤商登記承租；至於攤商訴求儘速原地重建，考量現有土地分區使用為停車場，未來必須地目、建築合法。縣府建設處則建議透過都市計畫專案變更，或直接爭取興建多目標停車場使用，縱使需要數年時間，對市區未來長遠發展才有幫助。

埔里鎮第三市場戶外攤區本月9日下午發生大火，造成80個攤位付之一炬，也是市場營運逾30年來最慘重的災害，目前火場調查鑑識及責任歸屬尚在釐清，攤商無法營業，生計面臨危機，公所今天午則是召開協調會討論相關事宜。

公所調查實地營業的攤商約30戶，其餘做倉庫使用，將開放第三市場1、2樓共35個空餘攤位，供攤商登記承租營運或做倉庫使用。

由於攤商一致訴求還是儘快原地重建營業，縣府建設處長李正偉則說，戶外攤區是停車場用地，早期違規使用是事實，現今縣府、公所不能帶頭違法，否則未來公有財源也難以挹注，建議兩個方案提供參考，依都計法第27條進行專案變更，將現有停車場用地變更為市場用地，期程較都市計畫通盤檢討3至5年縮短為1年左右，再爭取經費興建市場。

第二則是直接在停車場用地爭取興建多目標使用建築，地下做停車場，地上為商場，但至少要蓋地下2層及地上6層，經費將是沉重負擔，但能增加市場的停車空間，以及攤商營業及鎮民消費安全，才能有助市場及周邊長遠發展。

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