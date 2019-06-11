豐原水資源回收中心 最快10月初進行晴天截流

2019-06-11 20:56

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原水資源回收中心自去年完工後，就已經具備好處理污水的能力，目前尚待用戶接管，就可開始正式引流污水處理。立委江啟臣今日邀請營建署與地方人士視察，最快預計10月初就可以先進行晴天截流，將部分大排水溝污水截流入3個截流站，初估可以處理5千噸的污水。

近年來水資源議題逐漸升溫，台灣在水資源回收的發展上越來越重視，豐原水資源回收中心自去年完工，尚待用戶接管。江啟臣今日邀請營建署、台中市府水利局與市議員張瀞分、王朝坤、在地里鄰長一同視察，並聽取相關單位的簡報。江啟臣表示，污水處理建設是良心工程，將會大幅提昇民眾的生活品質與改善河川環境。

水資源回收中心自去年底完工後，預計第一期建設每日平均可以處理1.8萬噸的污水，目前豐原大道既有主次幹管系統已全數完成，後續工程也持續進行中，最快預計10月初就可以先進行晴天截流，將部分大排水溝污水截流入3個截流站。

江啟臣表示，今日強降雨，正好可以檢視水資源的現況，如今，距離推動豐原污水處理只剩最後一哩路，之後還有更多工作要執行，如何跟家戶接管，更是大工程。

台中市政府污水設施科科長林豐雄說，豐原區污水下水道系統共分三期辦理，預計2035年完竣，總經費107億元，用戶接管數約4萬5千戶，目前第一期計有豐原區15里納入，首先會從南陽里與田心里開始，市府將會負擔公共區域接管部分，同時也研議協助民眾鑑界費用。

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