老當益壯！ 48年車齡骨董級機車還在趴趴走

2019-06-11 18:04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣製麵工會理事長游田金1971年購入的125CC機車，至今已有48年車齡，仍在載貨四處趴趴走，眼尖路人見到骨董級老車穿梭大街小巷，不禁睜大眼睛，直呼「老當益壯」。

根據統計，宜蘭縣登記領牌的機車，最早出廠年份1944年，2003年才報廢，縣內現存最老領牌機車是1955年生產，是否仍堪使用不得而知，而游田金的老機車年近半百，還穿梭在大街小巷，讓人嘖嘖稱奇。

游田金退伍後經營製麵廠，當年以3萬6000元價格，相當於當年工廠工人半年薪水，購置日本原裝進口的川崎機車，之後靠著這輛車送貨養活妻小，購買機車時，3名子女尚未出生，目前最大孩子45歲，游田金68歲，老爺車陪伴他走過大半人生。

游田金說，他初入社會之際，不惜重本購買日製進口機車，騎車時小心翼翼，平時定期保養，平常少有毛病，輕輕一踩便發動，行進間很平穩，機車里程數最多記錄到10萬公里，已循環歸零好多次，記不清楚騎了多少里程。

「把老機車當寶！」游田金在川崎機車後座加裝貨物架，方便載貨，這些年來，經濟環境獲得改善，家裡陸續添購汽機車，基於感恩及念舊，捨不得將老機車報廢，要交給兒子當成傳家寶。

冬山鄉機車行業者游浩瀚說，機車使用年限因人而異，一般而言，平均15年便汰舊換新，48年機車還在常態性使用，的確相當難得，游田金的川崎機車屬於二行程車種，政府透過補助鼓勵汰換，這類老車將愈來愈少見。

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