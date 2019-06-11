科技輔助教學 長庚大學「臨床技能與模擬中心」揭幕

2019-06-11 20:10

［記者鄭淑婷／桃園報導］歷經多年籌備的長庚大學「臨床技能與模擬中心」（Center for Clinical Skill & Simulation，簡稱CCSS）今天揭幕，高擬真的環境與設備，將成為包括醫學、護理、物理治療、職能治療、呼吸治療學系等醫學院各系學生，最專業、最具臨場感的學習場所。

揭幕儀式由長庚大學董事黃振青、董事楊政達、校長包家駒、副校長陳君侃、副校長許光宏、醫學院院長楊智偉及多名師生與會見證，包家駒表示，6年制醫學系自102學年度上路，大幅縮短臨床實習時間，由3年改為1年9個月，長庚大學CCSS不僅是首創，為符合新制醫學院課程需要而設計，也是全國首見科技輔助教學的跨領域臨床訓練中心，而模擬病房結合客觀結構式臨床技能測驗（Objective Structured Clinical Examination，簡稱OSCE）考場更為全國首例，具有多重意義與特色。

長庚大學表示，CCSS位在長庚大學第二醫學大樓地下二樓，佔地550坪，不只建置模擬手術室、加護病房、護理站及12間模擬病房，還有多功能教室4間、OSCE考場及控制中心；此外，為配合數位化教學需求，建置有數位解剖台、擴增實境教室、高擬真模擬教學模型，除提供醫學臨床技巧實習，因應台灣高齡社會的照護需求，還設有「長照復能自立生活訓練教室」，為學生提供高齡及長期照護領域模擬訓練場所。

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