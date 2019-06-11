中投升級大豪雨特報 氣象局：週五前西半部山區嚴防豪雨

2019-06-11 16:21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕梅雨鋒面和西南氣流來勢洶洶，中央氣象局資深預報員徐仲毅表示，今起到週五受滯留鋒面徘徊和西南氣流影響，全台天氣都不穩定，有局部大雨或豪雨發生機會，尤其西半部山區受地形抬升作用，要嚴防局部豪雨以上雨勢來襲。

氣象局將台中、南投升級為大豪雨特報，苗栗、彰化、雲嘉南、高屏等8縣市為豪雨特報，北北基、桃竹、花東、金澎等11縣市為大雨特報。

氣象局表示，目前鋒面還在中台灣附近滯留，且移動速度緩慢，鋒面附近和前緣都有中小尺度對流發展，所到之處容易產生短時強降雨、雷擊和強陣風；而中南部山區受地形作用影響，雨勢將一路持續到週四。氣象局提醒，中尺度對流預報不容易掌握，請民眾要隨時留意最新天氣資訊。

根據氣象局統計，今天西半部地區雨勢最明顯為中部山區和南部平地，且目前雨勢仍在持續當中；截至下午2點前，全台最大時雨量為高雄市金山82毫米、雲林古坑80毫米、嘉義溪口70毫米。3小時累積雨量方面，台南、高雄、台中、南投、雲林都破百，達氣象局定義豪雨等級。最大日累積雨量出現在台中市雪嶺261毫米。

徐仲毅表示，入夜以後各地雨勢可望緩和，但南台灣仍要留意明顯雨勢；明天清晨雨勢又會明顯起來，全台天氣又會不穩定，尤其中南部山區雨勢會最明顯。

氣象局預估，週末鋒面將南移至巴士海峽，各地天氣會慢慢趨於穩定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法