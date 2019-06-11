3.2億屏東大學新宿舍落成 設計新穎還能回收雨水再利用

2019-06-11 15:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國立屏東大學位處國境之南，因應學生住宿需求，校方多方爭取籌劃後獲得教育部補助，前年拆除屏商校區第二宿舍，整合鄰近腹地，以3.2億打造全新宿舍，三棟串連為一體的建物除了採新穎設計，整棟建築還結合綠能光電系統，並可回收雨水再利用，今天正式啟用後9月學生即可入住，成為招生亮點。

座落屏商校區的新宿舍，由劉木賢設計師事務所設計監造，營造「家」的住宿空間，外觀以灰色抿石子，搭配紅磚及色塊營造時尚、文創風格，內部則有挑高寬敞的大廳及接待門面，4人1間的冷氣套房，還有電梯、監視及門禁系統，新宿舍提供668床住宿空間，其中一棟260床為女生住宿，另兩棟共408床為男生住宿，整棟建築也配合光電系統，並可回收雨水後用來澆灌周遭植栽。

面對少子化浪潮，屏東大學逆向蓋新宿舍，屏東大學校長古源光說，為了讓中北部及東部的學生來屏大就讀，除了把陳舊的宿舍做內外部整建外，更有別於其他大學，做逆向思考，打造近幾年來唯一新建的大學學生宿舍，「我們看到的是我們未來，別人不敢做的我們來做。」

古源光強調，新建宿舍擺脫一般人對大學宿舍的刻板印象，以活潑、現代化做為設計方向並採居家造型，讓學生從教室回到宿舍時，有回到家的感覺，同時也進行公共藝術甄選，讓視覺藝術系的同學及校友，為新宿舍注入更多人文藝術的氣息。

資工系學生黃郁雯表示，新宿舍空間寬敞明亮，有很大的交誼廳，還有討論室和自修室，很幸運抽中床位，非常期待新學期到來；企管系學生王慈誼說，新宿舍的外觀和空間規劃真的很像旅館，她幸運抽中床位，讓不少同學羡慕。

校方指出，在申請新宿舍床位抽籤時，出現報名秒殺的情形，希望美輪美奐的宿舍，能為屏東大學未來招生有加分的作用，6月15日適逢四技二專甄選入學的面試，新宿舍當天也將開放給來校參加面試的學生和家長參觀。

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