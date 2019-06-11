八旬嬤照顧植物人兒 廣明宮慈善會捐7萬多善款
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2019-06-11 11:56

〔記者張軒哲／台中報導〕為協助弱勢民眾度過難關，大甲廣明宮慈善會長期行善，今日捐款7萬8千多元給大安區80歲黃王照花阿嬤當生活費，阿嬤輕微失智，又要照顧植物人兒子，生活陷困境。

今日上午廣明宮慈善會廣明宮主委白雨鍵，聞悉黃王照花陷困境，與市議員施志昌與副院長立法院副院長蔡其昌服務處主任洪文華，前往大安區慰問阿嬤，致贈7萬8千元協助度過難關。

白雨鍵說，阿嬤先生過世2年，3個兒子有1個兒子植物人臥床3年多，其他2名兒子打臨工，家境困苦，又有輕微失智，希望這筆善款能補貼她生活費。

  • 廣明宮慈善會捐款給黃王照花阿嬤（右三）。（記者張軒哲翻攝）

    廣明宮慈善會捐款給黃王照花阿嬤（右三）。（記者張軒哲翻攝）

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