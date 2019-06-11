獨家》台灣之光！ 青農劉士輔蟬聯「食品界米其林」2星獎

2019-06-11 00:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣之光！高雄青農劉士輔以六龜山茶製成野蜜紅茶，展現獨特風味，今年再度蟬聯ITQI「食品界米其林」風味絕佳獎2星獎，將於本月底頒獎，讓台灣山茶揚名國際，成為台灣之光。

高市六龜區是台灣最大原生山茶區，六龜山茶更是百年茶種，最大特色是自然野放；劉士輔今年37歲，原為南科工程師，因88風災返鄉，協助父親重振家業。

劉士輔以工程經驗，發揮科學精神，拿數百斤山茶做實驗，堅持找出最佳風味，發現六龜山茶品質好，可耐泡10次以上，且茶多酚及兒茶素豐富，是烏龍茶的3倍及1.5倍，更製成多樣化的茶葉，還能呈現如蘭花般的香氣迷人。

劉士輔去年奪下有「食品界米其林」之稱的比利時國際風味暨品質評鑑所（簡稱ITQI）的風味絕佳獎2星獎，更於世界茶聯合會舉辦國際名茶比賽奪下金、銀獎，成功打響國際知名度。

劉士輔表示，今年因暖冬不冷，山茶產量減少4成，他為穩定品質，加強紅茶發酵製程，提升香氣與口感，改變傳統山茶的苦澀，轉為蜜甜的獨特風味，將六龜山茶製成野蜜紅茶，再度蟬聯ITQI二星獎，將於本月底頒獎。

劉士輔強調以製茶為樂，如今六龜山茶揚名國際，更插旗德、日、加拿大等國，最令他感動的是，推動友善農法過程中，帶動六龜山茶產業鏈，吸引年輕人返鄉加入行列，希望5年內打造六龜成為台灣第一個以友善農法的茶故鄉，讓更多人認識台灣山茶。

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