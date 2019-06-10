秋行軍蟲身世揭曉！ 順氣流飛250公里、可產卵2000顆

2019-06-10 20:24

〔記者簡惠茹／台北報導〕除了苗栗飛牛牧場今天鑑定結果出爐，確定發現秋行軍蟲以外，宜蘭頭城和嘉義義竹也都已通報看到疑似案例，一旦全台入侵恐造成35億損失。文化大學助理教授謝佳宏指出，成蟲壽命8到9天，生命週期最大量達2000顆，加上氣流幫助可能飛超過200公里，全台灣都應加強警戒；中興大學教授唐立正指出，秋行軍蟲屬於雜食性，冬天也可能在台灣繁殖。

防檢局表示，秋行軍蟲的成熟幼蟲頭殼可見一黃色倒Ｙ狀紋路，幼蟲背部各體節具梯形狀分布的4個斑點，這種蛾類產卵量高、飛行距離可達100公里，伴隨氣流更可達250公里。

中國文化大學森林暨自然保育學系助理教授謝佳宏表示，秋行軍蟲分為玉米品系和水稻品系，飛牛牧場發現的秋行軍蟲經過分子生物鑑定後，屬於玉米品系，由於台灣鄰近中國，目前盛行西南氣流期間，研判是從中國華南附近經由氣流擴散到台灣。

目前宜蘭頭城和嘉義義竹都有民眾通報看到類似秋行軍蟲的蟲體，謝佳宏表示，成蟲壽命大概是8到9天，生命週期產卵最大量可能到2000顆，成長到成蟲大概需要30天左右，一般飛行距離達100公里。

防檢局副局長鄒慧娟進一步說明，由於詢問過該牧場最近沒有從國外進口貨品，也沒有國外人員進出，加上使用的種子是本地的，種種原因研判，不是因為人為因素帶進台灣，而是透過西南氣流從中國飄來。

鄒慧娟指出，秋行軍蟲為國際間重要的農業害蟲，主要為害玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物，一旦全面入侵台灣，恐造成35億元的損失，提醒民眾看到要盡快通報。

國立中興大學昆蟲系教授唐立正表示，秋行軍蟲屬於雜食性什麼都吃，雖然在北美比較難度過大雪的冬天，但是台灣因為均溫20多度，冬天是可能可以在台灣繁殖的。唐立正說，除了化學藥劑以外，還有生物防治措施，例如用微生物來防治，中國因為耕種面積大，噴灑農藥時更換類型頻率比較低，但是台灣的農民通常田間管理比中國好，又是小農制種植，也會更換農藥，避免產生抗藥性，應該會比中國控制的情況好。

防檢局今天公布可用農藥，防檢局表示，今日公告緊急防治用藥，包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等共11種產品，從6月3日起於離島與台灣本島重要寄主產區以及各港口機場布設500個性費洛蒙偵察點，也請農業試驗改良場所及各地方政府至該害蟲寄主產區目視巡察。

防檢局長馮海東指出，防檢局已成立秋行軍蟲災害緊急應變小組、各縣市農業局處也成立監控處理小組，以利執行災害預報、警報消息、災情蒐集及通報等有關事項，呼籲請相關業者與農民主動赴田間巡檢，如有發現該害蟲，請立即透過防檢局專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書進行通報並上傳照片、影像，以利快速鑑定並採取緊急防治措施。

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