不只苗栗？ 宜蘭嘉義疑現秋行軍蟲 全面入侵恐釀35億農損

2019-06-10 20:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕除了苗栗飛牛牧場今天鑑定結果出爐，確定發現秋行軍蟲首例以外，宜蘭頭城和嘉義義竹也都已通報案例，農委會副主委黃金城指出，預計明後天結果出來，目前外觀判定非常類似秋行軍蟲。依據農委會防檢局的宣導資料，一旦「秋行軍蟲」全面入侵臺灣，恐造成每年高達35億元損失。

防檢局長馮海東表示，今天還有收到宜蘭頭城和嘉義義竹的通報，正在鑑定中，黃金城表示，宜蘭和嘉義的外觀看起來很像，還是要等分子鑑定結果，兩個工作天就可以出來。

馮海東說，6月3日起已經在台灣本島和離島重要寄主產區以及各港口機場設置500個性費洛蒙偵查點，目前還沒有捕捉到成蟲，一旦發現秋行軍蟲，處理程序會依據植物防疫檢疫法劃定疫區，限制上面有關作物產品移動，不准採收，確定蟲的品系後會強制噴藥，不適合噴藥的或蟲已經鑽到作物中，就會剷除田地給予生產者補償。

文化大學助理教授謝佳宏表示，秋行軍蟲分為玉米品系和水稻品系，台灣發現的秋行軍蟲經過分子鑑定後，屬於玉米品系，由於台灣鄰近中國，目前盛行西南氣流期間，研判是從中國華南附近經由氣流擴散到台灣，成蟲壽命大概是8到9天，生命週期產卵最大量可能到2000顆。

黃金城指出，這種蟲可能比禽流感更麻煩，因為幾乎沒有像美國到冬天會下大雪凍結，沒有第一時間點除掉的話，可能變成嚴重蟲災。馮海東表示，本來這種蟲在北美冬天就會因天冷不適合生存被消滅，還要看是不是適應本地生活條件，也有機會在這裡越冬，因此第一世代幼蟲很關鍵，希望盡快打斷不要產生本地族群。

馮海東說明，防檢局隨即成立秋行軍蟲災害緊急應變小組、各縣市農業局處也成立監控處理小組，以利執行災害預報、警報消息、災情蒐集及通報等有關事項，呼籲請相關業者與農民主動赴田間巡檢，如有發現該害蟲，請立即透過防檢局專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書或防檢局Line@進行通報並上傳照片、影像，以利快速鑑定並採取緊急防治措施。

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